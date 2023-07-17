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Названы сроки завершения строительства грузового терминала в Астаре

Названы сроки завершения строительства грузового терминала в Астаре Строительство грузового терминала "Астара" планируется завершить до конца следующего года.
Инфраструктура
17 июля 2023 г. 18:49
Названы сроки завершения строительства грузового терминала в Астаре

Строительство грузового терминала "Астара" планируется завершить до конца следующего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом говорится в коммюнике по итогам встречи заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Ирана Мехрдада Базрпаши, состоявшейся сегодня в иранской Астаре.

Также было отмечено о необходимости скорейшего завершения создания таможенной и пограничной инфраструктуры автомобильного моста через Астарачай.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с региональным и международным транспортом и коммуникациями между двумя странами, в том числе энергетические проекты.

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Версия на азербайджанском языке Astara yük terminalının tikintisinin başa çatma vaxtı açıqlanıb

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