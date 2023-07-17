Названы сроки завершения строительства грузового терминала в Астаре

Строительство грузового терминала "Астара" планируется завершить до конца следующего года.
Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом говорится в коммюнике по итогам встречи заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Ирана Мехрдада Базрпаши, состоявшейся сегодня в иранской Астаре.
Также было отмечено о необходимости скорейшего завершения создания таможенной и пограничной инфраструктуры автомобильного моста через Астарачай.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с региональным и международным транспортом и коммуникациями между двумя странами, в том числе энергетические проекты.