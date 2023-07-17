Названы сроки завершения строительства грузового терминала в Астаре

Строительство грузового терминала "Астара" планируется завершить до конца следующего года.

Строительство грузового терминала "Астара" планируется завершить до конца следующего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом говорится в коммюнике по итогам встречи заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Ирана Мехрдада Базрпаши, состоявшейся сегодня в иранской Астаре.

Также было отмечено о необходимости скорейшего завершения создания таможенной и пограничной инфраструктуры автомобильного моста через Астарачай.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с региональным и международным транспортом и коммуникациями между двумя странами, в том числе энергетические проекты.