Названы сроки строительства трамвайной линии из комплекса Sea Breeze в поселок Пиршаги

В рамках планирования транспортных решений в курортном жилом комплексе Sea Breeze предусматривается строительство в 2027-2029 годах трамвайной линии до поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку.

В рамках планирования транспортных решений в курортном жилом комплексе Sea Breeze предусматривается строительство в 2027-2029 годах трамвайной линии до поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Report , об этом говорится в Госпрограмме по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Подготовку транспортного плана и проектной документации трамвайной линии, утверждение транспортного плана, реализацию транспортного плана, строительство и ввод в эксплуатацию трамвайной линии будет осуществлять Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством внутренних дел, Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством экологии и природных ресурсов, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, Исполнительной властью города Баку, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом, ЗАО "Бакинский метрополитен", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Транспортным координационным советом.