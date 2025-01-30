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Названы сроки строительства трамвайной линии из комплекса Sea Breeze в поселок Пиршаги

Названы сроки строительства трамвайной линии из комплекса Sea Breeze в поселок Пиршаги В рамках планирования транспортных решений в курортном жилом комплексе Sea Breeze предусматривается строительство в 2027-2029 годах трамвайной линии до поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку.
Инфраструктура
30 января 2025 г. 21:10
Названы сроки строительства трамвайной линии из комплекса Sea Breeze в поселок Пиршаги

В рамках планирования транспортных решений в курортном жилом комплексе Sea Breeze предусматривается строительство в 2027-2029 годах трамвайной линии до поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в Госпрограмме по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Подготовку транспортного плана и проектной документации трамвайной линии, утверждение транспортного плана, реализацию транспортного плана, строительство и ввод в эксплуатацию трамвайной линии будет осуществлять Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством внутренних дел, Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством экологии и природных ресурсов, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, Исполнительной властью города Баку, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом, ЗАО "Бакинский метрополитен", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Транспортным координационным советом.

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Версия на азербайджанском языке “Sea Breeze”dən Pirşağıya tramvay xəttinin çəkiləcəyi vaxt açıqlanıb

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