О нас

Названы сроки реализации проекта по модернизации водоснабжения в Азербайджане

Названы сроки реализации проекта по модернизации водоснабжения в Азербайджане
Инфраструктура
30 января 2025 г. 16:14
Названы сроки реализации проекта по модернизации водоснабжения в Азербайджане

В Азербайджане с 15 февраля начнется реализация проекта по совершенствованию и расширению инфраструктуры водоснабжения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов, об этом заявил советник председателя агентства Этибар Мамедов на презентации рабочей группы "Подключение к водной сети" в Баку.

По его словам, к проекту привлечены различные государственные структуры, и, несмотря на имеющиеся сложности, достигнут значительный прогресс. Он также сообщил, что Госагентство проведет презентацию, посвященную правилам подключения к водоснабжению.

"С 16 января в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре переданы соответствующие документы. В соответствии с новыми правилами в течение месяца должны быть выполнены технические условия и учтены требования потребителей, чтобы избежать бюрократических препятствий при подключении к сети", - отметил Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan sets date for water supply infrastructure project implementation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda su təchizatı infrastrukturu ilə bağlı layihənin icrasının vaxtı açıqlanıb 

Экслюзивные новости

ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi