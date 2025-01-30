Названы сроки реализации проекта по модернизации водоснабжения в Азербайджане

В Азербайджане с 15 февраля начнется реализация проекта по совершенствованию и расширению инфраструктуры водоснабжения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов, об этом заявил советник председателя агентства Этибар Мамедов на презентации рабочей группы "Подключение к водной сети" в Баку.

По его словам, к проекту привлечены различные государственные структуры, и, несмотря на имеющиеся сложности, достигнут значительный прогресс. Он также сообщил, что Госагентство проведет презентацию, посвященную правилам подключения к водоснабжению.

"С 16 января в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре переданы соответствующие документы. В соответствии с новыми правилами в течение месяца должны быть выполнены технические условия и учтены требования потребителей, чтобы избежать бюрократических препятствий при подключении к сети", - отметил Мамедов.