Названы самые надёжные автомобили

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Эксперты из Consumer Reports изучили надёжность автомобилей различных марок и составили рейтинг, в который попали 27 компаний.

Как передает Report, на верхних строчках — японские машины.

Лидером списка стала Toyota, сообщает kp.ru.

У автомобилей данной марки зафиксировано меньше всего неисправностей.

Вторую строчку занимает Lexus, третью — Kia.

В десятку также попали японские марки Subaru, Infiniti и Honda, немецкие Audi и BMW, американский Buick и корейский Hyundai.

Кроме того, объявлены самые проблемные новые автомобили, передаёт Nation News. По словам экспертов, первое место отдано Chevrolet Camaro.

С проблемами столкнулись и владельцы Mercedes-Benz GLC и Jaguar F-Pace.

В список также включены GMC Acadia, Fiat 500, Ford Fiesta и Focus, а также Volvo XC90, Cadillac Escalade и Tesla Model X.