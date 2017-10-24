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    Названы самые надёжные автомобили

    Лидером списка стала Toyota

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Эксперты из Consumer Reports изучили надёжность автомобилей различных марок и составили рейтинг, в который попали 27 компаний.

    Как передает Report, на верхних строчках — японские машины.

    Лидером списка стала Toyota, сообщает kp.ru.

    У автомобилей данной марки зафиксировано меньше всего неисправностей.

    Вторую строчку занимает Lexus, третью — Kia.

    В десятку также попали японские марки Subaru, Infiniti и Honda, немецкие Audi и BMW, американский Buick и корейский Hyundai.

    Кроме того, объявлены самые проблемные новые автомобили, передаёт Nation News. По словам экспертов, первое место отдано Chevrolet Camaro.

    С проблемами столкнулись и владельцы Mercedes-Benz GLC и Jaguar F-Pace.

    В список также включены GMC Acadia, Fiat 500, Ford Fiesta и Focus, а также Volvo XC90, Cadillac Escalade и Tesla Model X.

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