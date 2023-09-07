Названы строительные работы, запланированные в Кельбаджаре до 2026 года

В этом году в Кельбаджарском районе планируется спроектировать еще 7 населенных пунктов (села Истису, Гамышлы, Чайкенд, Надирханлы, Гылынджлы, Отаглы и Чираг), а в следующем году - 4 села (села Чапли, Кешдак, Далгылынджлы и Иманбинаси).

В этом году в Кельбаджарском районе планируется проектирование еще семи населенных пунктов (села Истису, Гамышлы, Чайкенд, Надирханлы, Гылынджлы, Отаглы и Чираг), а в следующем году - четырех сел (Чапли, Кешдак, Далгылынджлы и Иманбинаси).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов в ходе заседания Рабочей группы по градостроительству, прошедшего в Кельбаджаре.

По его словам, к 2026 году всего будет восстановлено 15 населенных пунктов: 1 город, 1 поселок и 13 сел.