О нас

Названы строительные работы, запланированные в Кельбаджаре до 2026 года

Названы строительные работы, запланированные в Кельбаджаре до 2026 года В этом году в Кельбаджарском районе планируется спроектировать еще 7 населенных пунктов (села Истису, Гамышлы, Чайкенд, Надирханлы, Гылынджлы, Отаглы и Чираг), а в следующем году - 4 села (села Чапли, Кешдак, Далгылынджлы и Иманбинаси).
Инфраструктура
7 сентября 2023 г. 12:10
Названы строительные работы, запланированные в Кельбаджаре до 2026 года

В этом году в Кельбаджарском районе планируется проектирование еще семи населенных пунктов (села Истису, Гамышлы, Чайкенд, Надирханлы, Гылынджлы, Отаглы и Чираг), а в следующем году - четырех сел (Чапли, Кешдак, Далгылынджлы и Иманбинаси).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов в ходе заседания Рабочей группы по градостроительству, прошедшего в Кельбаджаре.

По его словам, к 2026 году всего будет восстановлено 15 населенных пунктов: 1 город, 1 поселок и 13 сел.
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə 2026-cı ilədək aparılacaq bərpa-quruculuq işləri açıqlanıb

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi