Названы регионы Азербайджана, в которых наиболее остро ощущается нехватка воды

Шамахы и Гобустан - регионы, в которых наиболее остро ощущается нехватка воды.

Шамахы и Гобустан - регионы, в которых наиболее остро ощущается нехватка воды.

Как сообщает Report, об этом сказал главный специалист ООО "Гидролог", заслуженный инженер и доктор технических наук Ахмед Мамедов на международной конференции по водному хозяйству (Бакинская водная неделя).

По его словам, указанные регионы находятся очень близко к Баку и благоприятны для развития туризма и сельского хозяйства: "Однако из-за нехватки воды возникают очень серьезные проблемы, особенно в летние месяцы. Шамахы и Гобустан обеспечиваются водой, однако 38 сел указанных районов страдают от нехватки воды".

По мнению главного специалиста, в качестве выхода из данной ситуации предлагается создать водохранилище под селом Басгал, на притоке реки Агсу: "Часть неиспользованных водных ресурсов Гирдманчая также может быть направлена ​​в это водохранилище. Согласно проведенным исследованиям, в эти регионы может подаваться примерно 50 миллионов кубометров воды в год".