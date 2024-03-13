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Названы регионы Азербайджана, в которых наиболее остро ощущается нехватка воды

Названы регионы Азербайджана, в которых наиболее остро ощущается нехватка воды Шамахы и Гобустан - регионы, в которых наиболее остро ощущается нехватка воды.
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 16:55
Названы регионы Азербайджана, в которых наиболее остро ощущается нехватка воды

Шамахы и Гобустан - регионы, в которых наиболее остро ощущается нехватка воды.

Как сообщает Report, об этом сказал главный специалист ООО "Гидролог", заслуженный инженер и доктор технических наук Ахмед Мамедов на международной конференции по водному хозяйству (Бакинская водная неделя).

По его словам, указанные регионы находятся очень близко к Баку и благоприятны для развития туризма и сельского хозяйства: "Однако из-за нехватки воды возникают очень серьезные проблемы, особенно в летние месяцы. Шамахы и Гобустан обеспечиваются водой, однако 38 сел указанных районов страдают от нехватки воды".

По мнению главного специалиста, в качестве выхода из данной ситуации предлагается создать водохранилище под селом Басгал, на притоке реки Агсу: "Часть неиспользованных водных ресурсов Гирдманчая также может быть направлена ​​в это водохранилище. Согласно проведенным исследованиям, в эти регионы может подаваться примерно 50 миллионов кубометров воды в год".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ən çox su çatışmazlığı olan regionu açıqlanıb

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