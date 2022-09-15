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Названы причины, по которым не состоялись продажи льготного жилья в Азербайджане

Названы причины, по которым не состоялись продажи льготного жилья в Азербайджане Незадолго до продажи льготного жилья в электронную систему поступило большое количество "неорганических" запросов".
Инфраструктура
15 сентября 2022 г. 12:16
Названы причины, по которым не состоялись продажи льготного жилья в Азербайджане

Незадолго до продажи льготного жилья в электронную систему поступило большое количество "неорганических" запросов".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Центра электронного правительства Мехди Джавадов, комментируя не состоявшийся процесс продаж 815 квартир в рамках 2-го этапа Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства.

"Перегруженность системы ASAN Login, наблюдаемая примерно за 15-20 минут до начала продажи, не позволила гражданам перейти к следующему этапу. Согласно первичной информации, поступило большое количество "неорганических" запросов. Под этим понятием мы имеем ввиду процессы, приведшие к чрезмерной загруженности системы. В системе зарегистрировано примерно 20 тысяч граждан, имеющих право на приобретение льготного жилья, мы ожидали участие половины из них в нынешней продаже. Нами были протестированы сценарии с участием 20 тысяч пользователей. Все тесты прошли успешно. В любом случае, мы проведем расследование в кратчайшие сроки и сообщим о его результатах общественности", - отметил он.

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