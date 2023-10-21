Названы правила пользования платной дорогой Баку-Губа-госграница с РФ

На платной дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией имеются две полосы движения - обычная и безостановочная.

На платной дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией имеются обычная и безостановочная полосы движения.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли на мероприятии, посвященном открытию платной автомобильной дороги.

По словам А.Наджафли, водитель, выезжающий на обычную полосу, приобретя карту для проезда в пунктах взимания платы, прикладывает ее к лобовому стеклу автомобиля, после чего получает право пользования платной дорогой.

"Баланс карты пополняется на определенную сумму, и плата вычитается из этого баланса в соответствии с расстоянием, которое водитель преодолевает по обычной полосе платной дороги. Безостановочная полоса позволяет водителям проезжать через пункты взимания платы за проезд, не снижая скорости и не останавливаясь. Для этого водителю необходимо иметь только заранее приобретенную специальную чип-карту и достаточный баланс на платежной карте. На этих полосах применяются специальные камеры считывания номерных знаков, камеры безопасности, оборудование для классификации автомобилей и другие инновационные технологические решения".

А.Наджафли отметил, что на дороге функционируют также четыре пункта въезда-выезда в крупные населенные пункты: "Это Гилязи, Сиязань, Гандоб и Хачмаз. На въезде и выезде есть обычные и безостановочные переходы".