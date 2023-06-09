Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК

Соглашение между Азербайджаном, Грузией и Турцией о первоначальном обмене информацией в целях упрощения транзитных таможенных процедур на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) направлено на обеспечение беспрепятственного и ускореннного перемещения

Соглашение между Азербайджаном, Грузией и Турцией о первоначальном обмене информацией в целях упрощения транзитных таможенных процедур на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) направлено на обеспечение беспрепятственного и ускореннного перемещения товаров через территории государств и сокращения времени на перевозку грузов.

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"Суть сотрудничества, помимо борьбы с контрабандой и нарушениями закона, заключается в сокращении времени прохождения таможенного контроля, упрощении процедур за счет использования первичных систем электронного обмена данными, в особом внимании к товарам, требующим быстрой перевозки, проведении проверок на основе анализа рисков, взаимном признании таможенных пломб, совместных проверках. Для этого стороны договорились в течение 6 месяцев разработать технологии обмена информацией.Планируется создать трехстороннюю комиссию по сотрудничеству для урегулирования всех вопросов. Депозитарием соглашения является Турция. Соглашение заключено на неопределенный срок, все документы будут храниться в Турции", - сказал он.

Органами, ответственными за реализацию соглашения, являются Государственный таможенный комитет Азербайджана, Министерство торговли Турции и Служба доходов Грузии.