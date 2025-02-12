Названы победители конкурса по отбору перевозчиков для трех междугородних маршрутов

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) огласило победителей конкурса по отбору перевозчиков на междугородние автобусные маршруты "Баку-Шеки", "Гянджа-Лянкяран" и "Гянджа-Мингячевир".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, по итогам конкурса победителями стали ООО Xan Sarayı, ООО Min.Avtotrans и ОАО Gəncə-ekspress соответственно.

Конкурс проводится в соответствии с законодательством для повышения качества, безопасности и прозрачности пассажирских перевозок, добавили в ведомстве.