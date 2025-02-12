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Названы победители конкурса по отбору перевозчиков для трех междугородних маршрутов

Названы победители конкурса по отбору перевозчиков для трех междугородних маршрутов
Инфраструктура
12 февраля 2025 г. 18:42
Названы победители конкурса по отбору перевозчиков для трех междугородних маршрутов

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) огласило победителей конкурса по отбору перевозчиков на междугородние автобусные маршруты "Баку-Шеки", "Гянджа-Лянкяран" и "Гянджа-Мингячевир".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, по итогам конкурса победителями стали ООО Xan Sarayı, ООО Min.Avtotrans и ОАО Gəncə-ekspress соответственно.

Конкурс проводится в соответствии с законодательством для повышения качества, безопасности и прозрачности пассажирских перевозок, добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Üç müntəzəm avtobus marşrutu üzrə müsabiqənin qalibləri müəyyən edilib

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