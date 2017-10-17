Названы победители конкурса Ganja Big Idea Competition

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Центр инноваций и предпринимательства Barama Azercell Telecom продолжает проекты для развития местных стартапов.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercell, стали известны победители конкурса Ganja Big Idea Competition, объявленного в прошлом месяце Центром совместно с PASHA Bank и Азербайджанским технологическим университетом.

По информации, 16 октября был проведен финал конкурса, впервые организованного в Гяндже. В финале приняли участие 10 команд. Команды, представившие свои идеи судьям, выступили с бизнес-планом в течение 10 минут. Победителями конкурса Ganja Big Idea Competition стали: 1-е место - проект BioBone (подарочный купон на 500 манатов), 2-е место - Sevimli ixtisasım (подарочный купон на 300 манатов), 3-е место - HolaDost (подарочный купон на 200 манатов).

В то же время Центр Barama предложил услуги инкубации и различного рода сотрудничества принявшим участие в конкурсе успешным проектам.

Отметим, что конкурс стартовал 11 сентября. Цель конкурса Ganja Big Idea Competition заключается в поиске инновационных идей в области информационных технологий, в т.ч. для мобильных приложений, интернета, программного обеспечения, игр, программ для обслуживания, корпоративного программного обеспечения, новых бизнес-моделей, услуг, роботов, информационных технологий и бытовой электроники, здравоохранения, сельского хозяйства, ненефтяного сектора и химии. Конкурс также предоставил возможность студентам из регионов развить свои бизнес-идеи и получить награды.

Центр инноваций и предпринимательства Barama является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. В основном, Barama, поддерживая новые начинания - стартапы и проекты, действующие в области информационных технологий, способствует их превращению в полноценные компании.