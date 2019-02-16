Названы места установки в Баку светофоров со специальным звуковым сигналом

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Предусмотренные для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными возможностями зрения светофоры, оснащенные специальным звуковым сигналом, будут установлены на большинстве дорог и проспектов Баку, преимущественно на улицах, где расположены социальные объекты, которые посещают эти люди.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Сейчас в Баку большинство людей с ограниченными возможностями зрения проживают на территории Наримановского района, на улице Ага Нейматулла и других параллельных ей улицах. В то же время на территориях вблизи станции метро "Гянджлик", на пересечении улиц Короглу Рагимова и Фатали Хан Хайского расположено учреждение для лиц с ограниченными возможностями зрения. При установке светофоров таким местам будет отдаваться предпочтение", - отметил он.

Кроме того, представитель БТА сказал, что к установке светофоров приступят в этом году и продолжать эти работы в последующие годы.