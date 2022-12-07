Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет

Обеспечение чистой окружающей среды на освобожденных от оккупации территориях является одним из основных стратегических направлений на ближайшие 10 лет.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев сказал на презентации отчета "Азербайджан на пути зеленого развития", проведенной по совместной инициативе министерства экономики и Всемирного банка.
Он отметил, что деоккупация азербайджанских земель создала новые возможности:
"На освобожденных территориях существует очень большой потенциал для внедрения "зеленой" энергетики, "зеленого" сельского хозяйства и "зеленых" технологий. Применение современного подхода при восстановлении этих территорий приведет к тому, что в будущем Карабах превратится в "зеленую" зону без экологических проблем".
Р. Гаджиев отметил, что в Азербайджане с каждым годом растут инвестиции в развитие экономики на основе "зеленых" технологий:
"Развитие сфер, требующих больших инвестиций, оправдывает себя также с точки зрения охраны окружающей среды и защиты человеческого здоровья. На этапе перехода на "зеленую" экономику мы должны действовать более ответственно в таких вопросах, как экономия ресурсов, повторное использование сырья, внедрение дружественных к окружающей среде технологий в промышленности, а также необходимо усилить международное сотрудничество".