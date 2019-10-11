Названо количество строящихся в Баку жилых зданий

"В настоящее время в Азербайджане ведется строительство 401 объекта. Из них 86% приходятся на многоквартирные жилые здания, 14% - нежилые объекты".

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Мурад Фатуллаев.

По его словам, по стране 78% жилых зданий приходится на Баку, 14% - Сумгайыт и Абшерон, 8% - другие регионы:

"В Баку в настоящее время ведется строительство 260 жилых зданий. Это строительство осуществляется 527 компаниями-подрядчиками. Официально на строительстве в Баку задействовано 27 243 человека. По районам Баку наибольшее количество жилых зданий строится в Ясамальском (19,7%), Насиминском (18,1%), Наримановском районах (15,7%), наименьшее в Гарадаге и Пираллахи (0,4%)".

М.Фатуллаев отметил, что за два года строительными компаниями было подписано в целом 147 563 договора: "За два года работы структуры к мониторингу были привлечены 300 строительных компаний, и после мониторингов количество подписанных трудовых договоров составило 78 193".