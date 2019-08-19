Названо число зданий, получивших разрешение Госкомитета градостроительства и архитектуры на эксплуатацию

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В соответствии с требованием указа президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий" на основе положительных отзывов Министерства по чрезвычайным ситуациям по настоящее время эксплуатация многоэтажных жилых зданий была разрешена по 122 адресам.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы Государственного комитета градостроительства и архитектуры Рамиз Идрисоглу.

По его словам, в результате этого 20 530 семей решат свои жилищные проблемы: "В целом, в августе была разрешена эксплуатация жилых зданий, расположенных по 11 адресам. В ближайшие дни этот список пополнится еще 7 адресами".