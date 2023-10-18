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Названо число жителей, которые будут переселены в село Гочахмедли Физулинского района

Названо число жителей, которые будут переселены в село Гочахмедли Физулинского района В село Гочахмедли Физулинского района планируется переселить 1 364 человека.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 13:27
Названо число жителей, которые будут переселены в село Гочахмедли Физулинского района

В село Гочахмедли Физулинского района планируется переселить 1 364 человека.

Как сообщает Report, об этом сказал главный советник специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эльдар Сеидов.

"Всего там планируется построить 341 частный дом. На первом этапе под строительство будет выделен земельный участок площадью 18,1 га, где будут построены 204 частных дома. На этом этапе в село планируется переселить 710 человек (204 семьи).

В селе планируется построить многофункциональное административное здание, Площадь Флага, кафе-ресторан, церемониальный дом, аптеку, спортивный клуб, семейно-оздоровительный центр, зону отдыха и озеленительную зону, клубно-общественный центр и библиотеку, торговый объект, гостевой дом.

Здесь будут созданы все условия для занятости населения. В селе Гочахмедли также будут построены школа на 264 ученических места, детский сад на 25 мест", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Füzulinin Qoçəhmədli kəndinə köçürüləcək sakinlərin sayı açıqlanıb

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