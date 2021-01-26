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Названо число выданных MİDA в прошлом году льготных квартир

Названо число выданных MİDA в прошлом году льготных квартир В начале прошлого года была полностью завершена продажа квартир в первом проекте MİDA - Ясамальском жилом комплексе, где в общей сложности 1 633 семьи получили льготное жилье
Инфраструктура
26 января 2021 г. 17:10
Названо число выданных MİDA в прошлом году льготных квартир

В начале прошлого года была полностью завершена продажа квартир в первом проекте MİDA - Ясамальском жилом комплексе, где в общей сложности 1 633 семьи получили льготное жилье.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления MİDA Садиг Садыгов на заседании в формате видеоконференции, посвященном итогам деятельности учреждения за прошедший год и предстоящим вопросам.

По словам Садигова, в открытом в прошлом году Говсанском комплексе насчитывается 2 962 квартиры: "В комплексе построена полная средняя школа на 1 920 ученических мест, два детских сада на 90 мест каждый, медицинский центр. В 2020 году продано 3 квартиры, оформлены сделки на 813 квартир".

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Версия на азербайджанском языке MİDA ötən il verilən güzəştli mənzillərin sayını açıqlayıb

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