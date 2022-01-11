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Названо число пассажиров, вылетевших в прошлом году из Баку в Физули

Названо число пассажиров, вылетевших в прошлом году из Баку в Физули 675 человек было обслужено на рейсах, совершенных в первый аэропорт на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, открытие которого состоялось в 2021 году в городе Физули.
Инфраструктура
11 января 2022 г. 18:49
Названо число пассажиров, вылетевших в прошлом году из Баку в Физули

675 человек было обслужено на рейсах, совершенных в первый аэропорт на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, открытие которого состоялось в 2021 году в городе Физули.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Официальное открытие аэропорта состоялось 30 сентября 2021 года. Премьер-министр Али Асадов 16 октября подписал распоряжение, согласно которому аэропорт в Физули получил международный статус. Тем самым, аэропорт в Физули открыт для международных полетов. Предполагается, что открытие послужит развитию туристического потенциала Карабаха.

Аэропорт в Физули построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами и нормами, он может принимать любой тип самолетов. Первый тестовый полет в Физули был совершен 5 сентября, здесь приземлился самый крупный пассажирский самолет AZAL - Airbus A340-500.

В аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3 000 метров и шириной 60 метров, полностью оснащенная инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ICAO.

Площадь перрона составляет 60 тыс. квадратных метров, он рассчитан на стоянку 8 воздушных судов.

В Азербайджане также продолжается строительство международных аэропортов в Зангиланском и Лачынском районах.

Помимо аэропорта в Физули на сегодняшний день в Азербайджане построены и действуют еще шесть международных аэропортов – в Баку (GYD), Гяндже (GNJ), Нахчыване (NAJ), Габале (GBB), Лянкяране (LLK) и Загатале (ZTU). Кроме перечисленных аэропортов в Азербайджане предоставляют авиационные услуги аэропорт в Евлахе и база вертолетной авиакомпании ASG Helicopter Services (ZXT) в абшеронском поселке Забрат.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan Füzuliyə ötən il təyyarə ilə getmiş sərnişinlərin sayı açıqlanıb

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