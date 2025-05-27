Названо число электромобилей и гибридных автомобилей в Азербайджане

Названо число электромобилей и гибридных автомобилей в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане насчитывается 6 974 электромобиля и 83 351 гибридный автомобиль.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Огтай Керимов на общественном обсуждении на тему "Зеленый транспортный бизнес: возможности и перспективы" в Баку.

По его словам, доля зарегистрированных государством экологически чистых, электрических и гибридных составляет 4,7% от общего числа транспортных средств.

"В настоящее время общее число зарегистрированных в стране транспортных средств составляет 1 909 873, в том числе 804 223 в Баку. В столице насчитывается 5 812 электромобилей и 57 530 гибридных транспортных средств. В этом году 40% от общего числа первоначально зарегистрированных транспортных средств составили гибридные и электромобили. С 2023 года число зарегистрированных государством электрических и гибридных транспортных средств увеличилось вдвое", добавил он.

Замминистра также отметил, что в Азербайджане в 291 точке установлено 608 электрозарядных устройств.