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Названо число автомобилей, ожидающих на таможенном посту "Красный мост"

Названо число автомобилей, ожидающих на таможенном посту "Красный мост" На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 1 017 автомобилей.
Инфраструктура
17 декабря 2023 г. 17:03
Названо число автомобилей, ожидающих на таможенном посту Красный мост

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 1 017 автомобилей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации на таможенных постах "Астара" и "Билясувар" на ирано-азербайджанской границе ожидают 78 и 60 грузовиков соответственно, на посту "Мазымгара" на границе с Грузией - 25, на таможенных постах "Самур" и "Ханоба" на границе с РФ - 20 и 16 соответственно.

AYNA продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенных постах. Это позволяет им планировать свою поездку с учетом текущей ситуации на таможенном посту.

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Версия на азербайджанском языке “Qırmızı Körpü” gömrük postunda gözləyən avtomobillərin sayı açıqlanıb

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