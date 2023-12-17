Названо число автомобилей, ожидающих на таможенном посту "Красный мост"

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 1 017 автомобилей.

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 1 017 автомобилей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации на таможенных постах "Астара" и "Билясувар" на ирано-азербайджанской границе ожидают 78 и 60 грузовиков соответственно, на посту "Мазымгара" на границе с Грузией - 25, на таможенных постах "Самур" и "Ханоба" на границе с РФ - 20 и 16 соответственно.

AYNA продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенных постах. Это позволяет им планировать свою поездку с учетом текущей ситуации на таможенном посту.