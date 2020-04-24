Названы условия наращивания грузоперевозок по БТК

Перевозки по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) как альтернативный путь из Китая в Европу являются одним из приоритетов Турции.

Об этом Report сообщил директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований, профессор Сельчук Чолакоглу.

По его словам, официальная Анкара считает БТК важным способом транспортировки турецких экспортных товаров в страны Средней Азии.

"10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на чрезвычайном саммите Тюркского совета, прошедшего в формате видеоконференции, затронул необходимость более эффективного и интенсивного использования БТК. Президент Турции отметил, что следует приложить усилия для перевозки по линии дополнительных 3 500 тонн грузов в день. С этой целью важное значение имеет упрощение процедур в вопросе водительских виз, определение квот на транзит между странами-членами Тюркского совета.

Снижение тарифов на Ро-Ро перевозки и устранение транзитных сборов в рамках совместной договоренности увеличат пропускную способность БТК. В частности, в настоящее время наблюдаются задержки в традиционных грузовых перевозках из-за пандемии коронавируса. Но поскольку БТК обеспечивает бесконтактные грузоперевозки, страны Тюркского совета могут взять на себя важную миссию".

БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая же протяженность БТК составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии. По БТК на первоначальном этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, на последующих этапах пропускная способность будет доведена до 17 млн тонн и выше.