​Названы объемы пассажироперевозок в Баку

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В настоящее время в Баку задействовано около 100 автобусов на 7 маршрутных экспресс-линиях. В таком же количестве автобусы стоят у станций метро. При необходимости они также будут привлечены к пассажироперевозкам.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, в последние дни пассажироперевозки выросли: "1 апреля перевезено 614 142 пассажиров. 2-3 апреля число перевезенных пассажиров колебалось в пределах 550-570 тысяч, 4 апреля перевезено 490 230 пассажиров, 5 апреля, в воскресенье, 177 209 чел. 6-7 апреля пассажироперевозки составили 370-390 тысяч человек, 8 апреля перевезено более 420 тысяч, а 9 апреля - более 450 тысяч пассажиров".

Помимо этого, Агаев отметил, что граждане продолжают нарушать особый карантинный режим.