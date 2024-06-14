Названа самая непунктуальная авиакомпания мира

Венгрерский лоукостер Wizz Air, как и годом ранее, признали самой непунктуальной авиакомпанией мира.

Венгрерский лоукостер Wizz Air, как и годом ранее, признали самой непунктуальной авиакомпанией мира.

Как передает Report , об этом пишет The Independent со ссылкой на данные британского управления гражданской авиации Civil Aviation Authority (CAA).

В среднем в 2023 году задержки рейсов этого авиаперевозчика через аэропорты Великобритании составляли 31 минуту и 36 секунд.

В анализе были учтены все регулярные и чартерные вылеты из аэропортов Великобритании авиакомпаниями, выполняющими более 2500 рейсов. Отмененные рейсы не учитывались. Средняя задержка всех этих рейсов составила 20 минут 42 секунды по сравнению с 23 минутами в 2022 году – таким образом, за прошедший год ситуация с опозданиями авиарейсов несколько улучшилась.

А вот главный конкурент Wizz Air на рынке бюджетных авиаперевозок в Европе – ирландский лоукостер Ryanair – оказался куда более пунктуальным, заняв 14-е место в рейтинге со средним показателям задержек 19 минут и 54 секунды.

10 самых непунктуальных авиакомпаний мира в 2023 году:

1. Wizz Air, Венгрия (средняя задержка рейсов 31 минута 36 секунд)

2. Turkish Airlines, Турция (28 минут 36 секунд)

3. Tui, Великобритания (28 минут 24 секунды)

4. Air India, Индия (28 минут 12 секунд)

5. Pegasus Airlines, Турция (25 минут 6 секунд)

6. Air Portugal, Португалия (23 минуты 48 секунд)

7. Vueling Airlines, Испания (23 минуты 6 секунд)

8. Swiss Airlines, Швейцария (22 минуты 48 секунд)

9. Air Canada, Канада (22 минуты 6 секунд)

10. British Airways, Великобритания (21 минуты 36 секунд).