Названа причина возникшей в Баку плотности движения

На пересечении проспекта Нефтяников в Сабаильском районе с улицей Азиза Алиева без предварительного предупреждения Бакинского транспортного агентства было внесено изменение

На пересечении проспекта Нефтяников в Сабаильском районе с улицей Азиза Алиева без предварительного предупреждения Бакинского транспортного агентства (BNA) было внесено изменение.

Об этом Report сообщили в BNA.

По информации, был перекрыт разворот в направлении проспект Нефтяников – Морской вокзал для транспортных средств, едущих по улице Азиза Алиева. В направлении круга "Азнефти" дорога была сужена. В результате на указанном отрезке возник "эффект бутылки".

По этой причине с утра и до сих пор на проспекте Нефтяников, улицах З.Алиевой, У.Гаджибекова, Ю.Сафарова, А.Джалилова и других центральных улицах и проспектах возникли серьезные трудности для передвижения транспортных средств.

"Еще раз сообщаем, что любые изменения в движении транспортных средств в столице должны проводиться планово и с согласования с BNA. Изменение без соответствующего согласования и координации приводит к подобным неприятным результатам. А это означает, что участники движения, особенно пользователи общественного транспорта, теряют время, застряв в пробке", - заявили в структуре.