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Названа причина сноса надземного пешеходного перехода в Наримановском районе Баку

Названа причина сноса надземного пешеходного перехода в Наримановском районе Баку В связи с тем, что на улице Кёроглу Рагимова в Наримановском районе Баку создана пешеходная полоса, регулируемая светофором, строительство наземного перехода было признано нецелесообразным
Инфраструктура
27 марта 2023 г. 15:33
Названа причина сноса надземного пешеходного перехода в Наримановском районе Баку

В связи с созданной на улице Кёроглу Рагимова в Наримановском районе Баку регулируемой светофором пешеходной полосой строительство надземного перехода признано нецелесообразным.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, указанный пешеходный переход будет демонтирован и установлен на другом участке.

Напомним, что в социальных сетях распространились кадры сноса надземного пешеходного перехода в Наримановском районе столицы.

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