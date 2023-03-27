Названа причина сноса надземного пешеходного перехода в Наримановском районе Баку

В связи с созданной на улице Кёроглу Рагимова в Наримановском районе Баку регулируемой светофором пешеходной полосой строительство надземного перехода признано нецелесообразным.
Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, указанный пешеходный переход будет демонтирован и установлен на другом участке.
Напомним, что в социальных сетях распространились кадры сноса надземного пешеходного перехода в Наримановском районе столицы.