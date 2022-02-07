Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Ходжавенде

По предварительным данным, причиной аварии автобуса, произошедшей накануне на территории Ходжавендского района Азербайджана, стала потеря управления водителем.

По предварительным данным, причиной аварии автобуса, произошедшей накануне на территории Ходжавендского района Азербайджана, стала потеря управления водителем.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Напомним, накануне произошло ДТП с служебным автобусом, принадлежащим субподрядчику "KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret", который выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. В результате происшествия пострадал 21 человек из числа сотрудников, отправлявшихся на вечернюю смену. После оказания первичной медицинской помощи 16 человек были доставлены в Баку. 5 человек находятся в центральной больнице Физулинского района. Состояние пострадавших оценивается, как стабильное, они находятся под наблюдением врачей.