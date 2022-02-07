Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Ходжавенде

По предварительным данным, причиной аварии автобуса, произошедшей накануне на территории Ходжавендского района Азербайджана, стала потеря управления водителем.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Напомним, накануне произошло ДТП с служебным автобусом, принадлежащим субподрядчику "KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret", который выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. В результате происшествия пострадал 21 человек из числа сотрудников, отправлявшихся на вечернюю смену. После оказания первичной медицинской помощи 16 человек были доставлены в Баку. 5 человек находятся в центральной больнице Физулинского района. Состояние пострадавших оценивается, как стабильное, они находятся под наблюдением врачей.