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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Ходжавенде

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Ходжавенде По предварительным данным, причиной аварии автобуса, произошедшей накануне на территории Ходжавендского района Азербайджана, стала потеря управления водителем.
Инфраструктура
7 февраля 2022 г. 11:34
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Ходжавенде

По предварительным данным, причиной аварии автобуса, произошедшей накануне на территории Ходжавендского района Азербайджана, стала потеря управления водителем.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Напомним, накануне произошло ДТП с служебным автобусом, принадлежащим субподрядчику "KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret", который выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. В результате происшествия пострадал 21 человек из числа сотрудников, отправлявшихся на вечернюю смену. После оказания первичной медицинской помощи 16 человек были доставлены в Баку. 5 человек находятся в центральной больнице Физулинского района. Состояние пострадавших оценивается, как стабильное, они находятся под наблюдением врачей.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə baş vermiş avtobus qəzasının ilkin səbəbi açıqlanıb

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