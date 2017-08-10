Названа дата запуска поезда Нахчыван-Баку

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Поезд Нахчыван-Баку будет запущен после завершения строительства железной дороги Астара-Решт. Как сообщает Report со ссылкой на периодическую печать, об этом сказал председатель отделения Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) по ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хейрулла Гумбатов.

"Таким образом, будет упрощено сообщение между Нахчываном и Баку, станет возможной доставка производимых в Нахчыване травертина, мрамора, гипса, минеральных вод Бадамлы, Сираб, соли, различной сельскохозяйственной продукции, в том числе фруктов и овощей в столицу за 30-32 часа. В то же время появится возможность экспорта перечисленных товаров на рынки соседних стран. С этой целью в настоящее время осуществляется процесс обновления железнодорожного хозяйства автономной республики", - добавил Х. Гумбатов.

По его словам, обновление железнодорожной инфраструктуры позволит в ближайшем будущем добиться поставленной главой государства задачи – доведения скорости пассажирских поездов до 100 км/ч, а среднюю скорость движения грузовых поездов – до 60 км/ч.