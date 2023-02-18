О нас

Названа дата ввода в эксплуатацию автодорог Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут

Названа дата ввода в эксплуатацию автодорог Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут В мае этого года будут введены в эксплуатацию автомобильные дороги Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут.
Инфраструктура
18 февраля 2023 г. 14:53
Названа дата ввода в эксплуатацию автодорог Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут

В мае этого года будут введены в эксплуатацию автомобильные дороги Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге в Зангиланском районе, посвященном проектам дорожной инфраструктуры, реализуемым на освобожденных от оккупации территориях, и работам, выполненным в 2022 году.

Отметим, что автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов. Ширина четырехполосной дороги составляет 21,5 метра, а ширина проезжей части - 14 метров. Автомобильная дорога Физули-Гадрут соединяется с автомобильной дорогой Шукурбейли–Джебраил.

Автомобильная дорога Шукурбейли-Джебраил-Гадрут является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Протяженность дороги, начинающейся от участка магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, составляет 39,7 км. Проезжая часть четырехполосной дороги составляет 14 метров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Füzuli-Hadrut və Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yollarının istifadəyə veriləcəyi tarix açıqlanıb

Другие новости из категории

На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено 38% строительных работ
ФотоНа железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено 38% строительных работ
20 февраля 2023 г. 15:32
Азербайджан и Россия расширяют автодорогу между пограничными пунктами пропуска
Азербайджан и Россия расширяют автодорогу между пограничными пунктами пропуска
20 февраля 2023 г. 13:50
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Снижены тарифы на перевозки по линии Баку-Туркменбаши-Баку
Снижены тарифы на перевозки по линии Баку-Туркменбаши-Баку
20 февраля 2023 г. 11:59
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта
20 февраля 2023 г. 08:35
Спецпредставитель президента: В Джебраиле и Губадлы ведется проектирование первых сел
Спецпредставитель президента: В Джебраиле и Губадлы ведется проектирование первых сел
18 февраля 2023 г. 14:25
Вахид Гаджиев: В село Агалы будут переселены еще 20 семей
Вахид Гаджиев: В село Агалы будут переселены еще 20 семей
18 февраля 2023 г. 14:13
В прошлом году в Азербайджане отремонтировано более 800 км дорог
В прошлом году в Азербайджане отремонтировано более 800 км дорог
18 февраля 2023 г. 13:47
Салех Мамедов: Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной
Салех Мамедов: Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной
18 февраля 2023 г. 12:54
Азербайджан обсудил с Польшей развитие Среднего коридора
Азербайджан обсудил с Польшей развитие Среднего коридора
18 февраля 2023 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi