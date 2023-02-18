Названа дата ввода в эксплуатацию автодорог Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут

В мае этого года будут введены в эксплуатацию автомобильные дороги Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут.

В мае этого года будут введены в эксплуатацию автомобильные дороги Физули-Гадрут и Джебраил-Гадрут.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге в Зангиланском районе, посвященном проектам дорожной инфраструктуры, реализуемым на освобожденных от оккупации территориях, и работам, выполненным в 2022 году.

Отметим, что автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов. Ширина четырехполосной дороги составляет 21,5 метра, а ширина проезжей части - 14 метров. Автомобильная дорога Физули-Гадрут соединяется с автомобильной дорогой Шукурбейли–Джебраил.

Автомобильная дорога Шукурбейли-Джебраил-Гадрут является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Протяженность дороги, начинающейся от участка магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур, составляет 39,7 км. Проезжая часть четырехполосной дороги составляет 14 метров.