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Названа дата сдачи в эксплуатацию железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме

Названа дата сдачи в эксплуатацию железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме Строительство железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме планируется завершить к концу 2024 года.
Инфраструктура
19 октября 2023 г. 15:34
Названа дата сдачи в эксплуатацию железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме

Строительство железнодорожного и автовокзального комплекса в Агдаме планируется завершить к концу 2024 года.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель специального представителя президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района), Башир Гаджиев на панельных обсуждениях, посвященных возвращению населения на освобожденные от оккупации территории, организованных в рамках Каспийской строительной недели.

Гаджиев отметил, что строительство автомобильной дороги Барда-Агдам протяженностью 44 километра уже находится на стадии завершения.

"В селах и населенных пунктах Агдама начаты земляные работы. В ближайшее время начнется строительство жилых домов в селах Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы. В других селах работы находятся на стадии проектирования", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda dəmir yolu və avtovağzal kompleksinin istifadəyə veriləcək tarix açıqlanıb

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