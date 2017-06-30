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    Назван список документов для предварительной регистрации недвижимого имущества в Азербайджане

    Если здание строится ЖСК, в СГРНИ следует предъявить протокол заседания членов кооператива, а также справку об уплате стоимости жилья

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В целях предварительной регистрации недвижимого имущества строительные компании обяжут предъявлять разрешение на строительство и архитектурный проект здания в Службу государственного реестра недвижимого имущества (СГРНИ) при Госкомитете по вопросам имущества (ГКВИ).

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник СГРНИ Хикмят Мустафаев на публичной презентации на тему “Предварительная регистрация имущества: преимущества и выгоды” в Баку.

    "Если здание строится жилищно-строительным кооперативом (ЖСК), в СГРНИ следует предъявить протокол заседания членов кооператива, а также справку об уплате стоимости жилья", - добавил он. 

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