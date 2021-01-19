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Назван самый загруженный аэропорт

Назван самый загруженный аэропорт Международный аэропорт в Стамбуле оказался самым загруженным по итогам 2020 года
Инфраструктура
19 января 2021 г. 03:26
Назван самый загруженный аэропорт

Международный аэропорт в Стамбуле оказался самым загруженным по итогам 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, на второй строчке разместился аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль в Париже, на третьей — лондонский аэропорт Хитроу. В первую пятерку также вошли амстердамский аэропорт Схипхол и московский аэропорт Шереметьево.

По данным агентства, Хитроу опустился с первого места на третье, поскольку пассажиропоток аэропорта за 2020 год упал на 73 процента. Если в 2019-м услугами этого аэропорта воспользовался почти 81 миллион человек, то в прошлом — лишь 22,1 миллиона. Это связано с пандемией коронавируса. Также негативно повлияло появление на территории Великобритании нового штамма инфекции.

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