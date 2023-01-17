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Назван прогресс по строительству дороги Физули-Гадрут

Назван прогресс по строительству дороги Физули-Гадрут Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий, находится на завершающей стадии.
Инфраструктура
17 января 2023 г. 15:44
Назван прогресс по строительству дороги Физули-Гадрут

Строительство автомобильной дороги Физули-Гадрут, одного из проектов дорожной инфраструктуры, играющего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий, находится на завершающей стадии.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, на 11-километровом участке дороги был уложен базовый слой асфальтового покрытия. Кроме того, для обеспечения прохождения воды вдоль дороги завершено строительство водопроводных труб различного диаметра.

На 6,7-ом километре автодороги, пролегающем по территории именуемой "Гаргабазар", был построен мост длиной 18 метров и шириной 21 метр.

Дорога I технического класса берет свое начало от Зефер йолу (дороги Победы) и соединяется с недавно построенной автомагистралью Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского и Ходжавендского районов. протяженность четырехполосной автодороги составляет 12 километров, ширина проезжей части – 14 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli-Hadrut avtomobil yolunun tikintisi yekunlaşır

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