Назван объем выполненных работ на ж/д линиях Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд

По проекту железной дороги Барда-Агдам выполнено 92,5% работ, а по проекту Горадиз-Агбенд - 52% работ.

По проекту железной дороги Барда-Агдам выполнено 92,5% работ, а по проекту Горадиз-Агбенд - 52% работ.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на состоявшемся в Ханкенди очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям, действующей при межведомственном центре координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По его словам, работы по строительству железнодорожных линий продолжаются: "Наряду с этим, в настоящее время ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации железнодорожной линии Агдам-Ханкенди".