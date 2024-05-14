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Назван объем выполненных работ на ж/д линиях Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд

Назван объем выполненных работ на ж/д линиях Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд По проекту железной дороги Барда-Агдам выполнено 92,5% работ, а по проекту Горадиз-Агбенд - 52% работ.
Инфраструктура
14 мая 2024 г. 17:31
Назван объем выполненных работ на ж/д линиях Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд

По проекту железной дороги Барда-Агдам выполнено 92,5% работ, а по проекту Горадиз-Агбенд - 52% работ.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на состоявшемся в Ханкенди очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям, действующей при межведомственном центре координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По его словам, работы по строительству железнодорожных линий продолжаются: "Наряду с этим, в настоящее время ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации железнодорожной линии Агдам-Ханкенди".

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Версия на английском языке Status of works on Barda-Aghdam and Horadiz-Aghband railway lines announced
Версия на азербайджанском языке Bərdə-Ağdam və Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətlərində görülən işlərin vəziyyəti açıqlanıb 

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