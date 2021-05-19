Назван объем перевезенных грузов в Бакинском порту в этом году

Делегация Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) посетила Бакинский порт.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский международный морской торговый порт.
Гости встретились с генеральным директором Бакинского порта Талехом Зиядовым и ознакомились с операционным процессом на терминалах.
Членам делегации, в которую входили представители ученых кругов, а также бывшие послы США в Азербайджане Роберт Секута и Туркменистане Ричард Хогланд, было заявлено что, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса в 2020 году, Бакинский порт добился больших успехов.
В прошлом году общий объем перевалки грузов в порту составил более 4,8 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2019 году.
За первые три месяца текущего года общий объем перевалки грузов превысил 1,4 миллиона тонн, что примерно на 17% больше, чем в 2020 году.
В то же время гости были проинформированы о том, что Бакинский порт сотрудничает с Американской торговой палатой (AmCham), а недавно Бакинский порт принял участие на вебинаре, организованном Каспийским политическим центром по инициативе сети Blue Dot Network.