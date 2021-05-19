О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван объем перевезенных грузов в Бакинском порту в этом году

Назван объем перевезенных грузов в Бакинском порту в этом году Несмотря на негативные последствия пандемии в 2020 году, Бакинский порт добился больших успехов
Инфраструктура
19 мая 2021 г. 14:51
Назван объем перевезенных грузов в Бакинском порту в этом году

Делегация Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) посетила Бакинский порт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский международный морской торговый порт.

Гости встретились с генеральным директором Бакинского порта Талехом Зиядовым и ознакомились с операционным процессом на терминалах.

Членам делегации, в которую входили представители ученых кругов, а также бывшие послы США в Азербайджане Роберт Секута и Туркменистане Ричард Хогланд, было заявлено что, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса в 2020 году, Бакинский порт добился больших успехов.

В прошлом году общий объем перевалки грузов в порту составил более 4,8 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2019 году.

За первые три месяца текущего года общий объем перевалки грузов превысил 1,4 миллиона тонн, что примерно на 17% больше, чем в 2020 году.

В то же время гости были проинформированы о том, что Бакинский порт сотрудничает с Американской торговой палатой (AmCham), а недавно Бакинский порт принял участие на вебинаре, организованном Каспийским политическим центром по инициативе сети Blue Dot Network.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Volume of cargo transshipment at Port of Baku announced 
Версия на азербайджанском языке Bu il Bakı Limanında aşırılımış yüklərin həcmi açıqlanıb

Экслюзивные новости

От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоРектор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
17 мая 2021 г. 16:12
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
16 мая 2021 г. 09:39
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi