Назван объем перевезенных грузов в Бакинском порту в этом году

Несмотря на негативные последствия пандемии в 2020 году, Бакинский порт добился больших успехов

Делегация Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) посетила Бакинский порт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский международный морской торговый порт.

Гости встретились с генеральным директором Бакинского порта Талехом Зиядовым и ознакомились с операционным процессом на терминалах.

Членам делегации, в которую входили представители ученых кругов, а также бывшие послы США в Азербайджане Роберт Секута и Туркменистане Ричард Хогланд, было заявлено что, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса в 2020 году, Бакинский порт добился больших успехов.

В прошлом году общий объем перевалки грузов в порту составил более 4,8 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2019 году.

За первые три месяца текущего года общий объем перевалки грузов превысил 1,4 миллиона тонн, что примерно на 17% больше, чем в 2020 году.

В то же время гости были проинформированы о том, что Бакинский порт сотрудничает с Американской торговой палатой (AmCham), а недавно Бакинский порт принял участие на вебинаре, организованном Каспийским политическим центром по инициативе сети Blue Dot Network.