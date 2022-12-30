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Назван объем пассажироперевозок на ветке ”Ходжасан-Автовокзал“

Назван объем пассажироперевозок на ветке ”Ходжасан-Автовокзал“ На ветке "Ходжасан-Автовокзал" Бакинского метрополитена перевозится в среднем 1 500-2 000 пассажиров в сутки.
Инфраструктура
30 декабря 2022 г. 11:40
Назван объем пассажироперевозок на ветке ”Ходжасан-Автовокзал“

По ветке "Ходжасан-Автовокзал" Бакинского метрополитена в среднем перевозят 1,5-2 тыс. пассажиров в сутки.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ЗАО ”Бакинский метрополитен“ Бахтияр Мамедов.

По словам Мамедова, 27 декабря был зафиксирован рекордный показатель пассажироперевозок в этом направлении: "После открытия станции ”Ходжасан“ по ветке "Ходжасан-Автовокзал" 27 декабря было перевезено 2,5 тыс. пассажиров. Текущий интервал, курсирование семивагонных поездов и ряд других факторов создают условия для обслуживания большого количества пассажиров на линии”.

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Версия на азербайджанском языке “Xocəsən” metro stansiyasında gündəlik daşınan sərnişin sayı açıqlanıb

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