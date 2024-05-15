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Назван объем грузов, перевезенных через Азербайджан в этом году

Назван объем грузов, перевезенных через Азербайджан в этом году В январе-марте текущего года объем перевезенных грузов по транспортным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана, составил 7 млн 980,6 тыс. тонн, а грузооборот - 3 млрд 233,8 млн т-км, что на на 5,3% и 9% больше по сравнению с аналогичным период
Инфраструктура
15 мая 2024 г. 14:24
Назван объем грузов, перевезенных через Азербайджан в этом году

В январе-марте текущего года объем перевезенных грузов по транспортным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана, составил 7 млн 980,6 тыс. тонн, а грузооборот - 3 млрд 233,8 млн т-км, что на на 5,3% и 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Объем перевозимых грузов по транспортному коридору Восток-Запад составляет 3 млн 763,3 тыс. тонн, в том числе по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия - 1 млн 966,9 тыс. тонн, по транспортному коридору Север-Юг - 2 млн 432,1 тыс. тонн, по транспортному коридору Север-Запад - 1 млн 698,9 тыс. тонн, по транспортному коридору Юг-Запад - 86,3 тыс. тонн.

Железнодорожным транспортом было перевезено 3 млн 607,4 тыс. тонн (45,2%) грузов, автомобильным транспортом - 2 млн 527,5 тыс. тонн (31,7%), морским транспортом - 1 млн 845,7 тыс. тонн (23,1%).

Транзитные грузы составили 60,2% грузов (4 млн 808 тыс. тонн), перевозимых по транспортным коридорам.

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