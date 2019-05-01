Назван объем инвестиций в основной капитал Баку

В январе-марте 2019 года на развитие экономической и социальной отраслей города Баку из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 1 722,5 млн манатов, что на 16,4% ниже показателя за предыдущий год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское управление статистики.

От общего объема вложений инвестиции в государственный сектор составили 32,6%, негосударственный сектор – 67,4% общего объема инвестиций. На строительно-монтажные работы потрачено 50,3% средств, направленных в основной капитал.

За указанный период в структуре строительных работ 67,8% пришлось на строительство, реконструкцию и расширение, 7,8% - капитальный ремонт, 4,7%- текущий ремонт, 19,7% - прочие строительные работы.

Негосударственными строительными учреждениями выполнено 86,3% строительных работ.