    Назван крайний срок приема заявок на партнерские мероприятия в рамках WUF13

    Инфраструктура
    • 14 января, 2026
    • 12:46
    Продолжается регистрация партнерских мероприятий, которые будут организованы в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    Как сообщает Report, последний срок приема заявок - 29 января.

    WUF13, являющийся международной платформой для диалога и сотрудничества в сфере городского развития, предоставляет организациям и учреждениям возможность организовывать мероприятия в соответствии с темой Форума "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты". Для подачи заявки организациям необходимо пройти по ссылке.

    Прием заявок на организацию мероприятий осуществляется по семи категориям: Networking, One UN, SDGs in Action, Urban Cinema, Urban Library, Voices from Cities и WUF Academy.

    Организации и учреждения, планирующие подачу заявок, должны предварительно пройти онлайн-регистрацию через платформу Глобальной системы управления мероприятиями UN-Habitat (GEMS).

    После завершения регистрации пользователи получают доступ к разделу "Applications / Заявки" в личном кабинете, где могут ознакомиться с требованиями по соответствующим категориям и завершить оформление заявок. По каждой категории допускается подача только одной заявки.

    Лента новостей