Назван доход азербайджанских транспортных компаний от грузоперевозок в третьих странах

13:50

В январе-сентябре этого года азербайджанские перевозчики получили доход в размере 340 млн манатов от грузоперевозок в третьих странах.

Об этом Report заявил руководитель департамента грузоперевозок Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Субхан Абилов.

По его словам, объем перевозок со стороны азербайджанских компаний в третьих странах значительно вырос за счет увеличения квоты разрешений в результате переговоров AYNA с этими государствами, повышения профессиональной компетентности перевозчиков и их водителей через тренинги, что привело к росту доверия грузоотправителей из зарубежных стран к нашим национальным перевозчикам.

"Только за минувшие три года профессиональную подготовку прошли 10 700 водителей, осуществляющих международные грузоперевозки, и 377 ответственных лиц", - добавил представитель AYNA.