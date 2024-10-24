О нас

Назван доход азербайджанских транспортных компаний от грузоперевозок в третьих странах

Назван доход азербайджанских транспортных компаний от грузоперевозок в третьих странах 13:50
Инфраструктура
24 октября 2024 г. 14:40
Назван доход азербайджанских транспортных компаний от грузоперевозок в третьих странах

В январе-сентябре этого года азербайджанские перевозчики получили доход в размере 340 млн манатов от грузоперевозок в третьих странах.

Об этом Report заявил руководитель департамента грузоперевозок Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Субхан Абилов.

По его словам, объем перевозок со стороны азербайджанских компаний в третьих странах значительно вырос за счет увеличения квоты разрешений в результате переговоров AYNA с этими государствами, повышения профессиональной компетентности перевозчиков и их водителей через тренинги, что привело к росту доверия грузоотправителей из зарубежных стран к нашим национальным перевозчикам.

"Только за минувшие три года профессиональную подготовку прошли 10 700 водителей, осуществляющих международные грузоперевозки, и 377 ответственных лиц", - добавил представитель AYNA.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan daşıyıcılarının 3-cü ölkələrdən əldə etdiyi gəlir açıqlanıb

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi