Назначены новые заместители председателя Госагентства водных ресурсов Азербайджана

Новоназначенные заместители председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана представлены коллективу.

Новоназначенные заместители председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана представлены коллективу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

На состоявшемся в ведомстве заседании первый заместитель председателя агентства Хайям Фахреддин оглу Мамедов, заместители председателя Ильхам Узеир оглу Байрамов и Ильгар Тапдыг оглу Гюльмамедов были представлены коллективу.

Отметим, что заместители председателя Госагентства назначены по распоряжению президента Ильхама Алиева.