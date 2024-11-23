Назначены новые заместители председателя Госагентства водных ресурсов Азербайджана

Новоназначенные заместители председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана представлены коллективу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.
На состоявшемся в ведомстве заседании первый заместитель председателя агентства Хайям Фахреддин оглу Мамедов, заместители председателя Ильхам Узеир оглу Байрамов и Ильгар Тапдыг оглу Гюльмамедов были представлены коллективу.
Отметим, что заместители председателя Госагентства назначены по распоряжению президента Ильхама Алиева.