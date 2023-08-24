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Назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначило на 27 августа дополнительные железнодорожные рейсы
Инфраструктура
24 августа 2023 г. 12:24
Назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначило на 27 августа дополнительные железнодорожные рейсы.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, дополнительно назначенные поезда отправятся в воскресенье в 08:25 с Бакинского железнодорожного вокзала в Агстафу, а в 17:10 - с Агстафинского железнодорожного вокзала в Баку.

Напомним, что поезд, отправляющийся из Баку в 08:45 по традиционному графику по маршруту Баку-Агстафа-Баку, прибывает в Агстафу в 13:42, а поезд, отправляющийся в Баку в 18:15, прибывает в 23:15.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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