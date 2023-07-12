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Назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначило на 15-16 июля дополнительные рейсы поездов в обоих направлениях.
Инфраструктура
12 июля 2023 г. 18:19
Назначены дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначило на 15-16 июля дополнительные рейсы поездов в обоих направлениях.

Об этом Report сообщили в структуре

Поезд, отправляющийся дополнительным рейсом 15 и 16 июля в 08:25 с Бакинского железнодорожного вокзала, прибудет в Агстафу в 13:22. Поезд, отправляющийся в эти дни дополнительным рейсом из Агстафы в 17:10 в обратном направлении, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:10.

Напомним, что поезд, отправляющийся из Баку в 08:45 по традиционному графику по маршруту Баку-Агстафа-Баку, прибывает в Агстафу в 13:42, а поезд, отправляющийся в Баку в 18:15 в обратном направлении, прибывает в 23:15.

Стоимость проезда по маршруту Баку-Евлах составляет 13 манатов, Баку-Гёран - 14 манатов, Баку-Гянджа - 15 манатов, Баку-Говлар - 16 манатов, Баку-Товуз - 16 манатов, Баку-Агстафа - 17 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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