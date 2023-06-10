Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило два дополнительных рейса на 10-11 июня

В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило два дополнительных рейса на 10-11 июня.

Как сообщили Report в АЖД, 10 июня дополнительный поезд, отправляющийся по направлению Агстафа-Баку в 16:00, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:55. 11 июня поезд, отправляющийся с Бакинского вокзала в 08:25, прибудет на станцию ​​Агстафа в 13:20.

По традиционному графику поезд ежедневно отправляется с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:45 утра, прибывает в Агстафу в 13:40, а в обратном направлении поезд отбывает в 17:10 и прибывает в Баку в 22:05.