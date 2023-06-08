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Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 10-11 июня назначены дополнительные рейсы поездов.
Инфраструктура
8 июня 2023 г. 16:58
Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

В связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 10-11 июня назначены дополнительные рейсы поездов.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", дополнительный поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:25 утра 10 июня и прибудет в Агстафу в 13:20. 11 июня поезд отправится из Агстафы в 16:30 и прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 21:25.

По традиционному графику поезд ежедневно отправляется с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:45 утра, прибывает в Агстафу в 13:40, а в обратном направлении поезд отбывает в 17:10 и прибывает в Баку в 22:05.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

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