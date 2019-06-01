​Назначена электричка по маршруту Баку-Сабунчи-Баку

С 3 июня 2019 года назначается электричка по маршруту Баку-Сабунчи-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги".

Оплата за проезд в электричках Баку-Сабунчи-Баку будет осуществляться посредством пластиковых карт и бумажных билетов, продающихся в кассах и киосках.

Пластиковые карты также можно приобрести в билетных кассах на Бакинской пассажирской станции, остановках Кешля, Кёроглу, Бакиханов и Сабунчинской станции.

Используемые в электричках Баку-Сумгайыт-Баку пластиковые карты действительны и на этом направлении.