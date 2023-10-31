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Назначен зампредседателя правления Государственного морского и портового агентства

Назначен зампредседателя правления Государственного морского и портового агентства Председатель правления ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта Афган Джалилов освобожден от занимаемой должности.
Инфраструктура
31 октября 2023 г. 19:21
Назначен зампредседателя правления Государственного морского и портового агентства

Председатель правления ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта Афган Джалилов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, А.Джалилов назначен заместителем председателя правления Государственного морского и портового агентства при министерстве.

Ему поручено временное исполнение обязанностей председателя правления Агентства.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 27 октября, бывший председатель правления Государственного морского и портового агентства Ариф Мамедов был назначен послом Азербайджана в Греции.

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Версия на азербайджанском языке "Azərpoçt"un sədri Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin rəhbərliyinə gətirilib

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