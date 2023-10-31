Назначен зампредседателя правления Государственного морского и портового агентства

Председатель правления ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта Афган Джалилов освобожден от занимаемой должности.

Председатель правления ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта Афган Джалилов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, А.Джалилов назначен заместителем председателя правления Государственного морского и портового агентства при министерстве.

Ему поручено временное исполнение обязанностей председателя правления Агентства.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 27 октября, бывший председатель правления Государственного морского и портового агентства Ариф Мамедов был назначен послом Азербайджана в Греции.