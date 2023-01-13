Назначен советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Как сообщает Report, на эту должность назначена Айсель Солтанова.
А.Солтанова получила степень бакалавра по специальности регионоведение в Азербайджанском университете языков, магистра в области государственной политики - в Центрально-Европейском университете. С 2006 по 2014 год работала в таких известных международных компаниях, как BP и P&G. В 2014-2020 годах занимала различные должности в ОАО "Азеркосмос", в том числе возглавляла департамент маркетинга. С 2021 года занимала должность первого заместителя генерального директора ООО "Азтелеком".