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Назначен советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Назначен советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Назначен советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Инфраструктура
13 января 2023 г. 19:44
Назначен советник председателя ЗАО Азербайджанские железные дороги
Report.az

Назначен советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, на эту должность назначена Айсель Солтанова.

А.Солтанова получила степень бакалавра по специальности регионоведение в Азербайджанском университете языков, магистра в области государственной политики - в Центрально-Европейском университете. С 2006 по 2014 год работала в таких известных международных компаниях, как BP и P&G. В 2014-2020 годах занимала различные должности в ОАО "Азеркосмос", в том числе возглавляла департамент маркетинга. С 2021 года занимала должность первого заместителя генерального директора ООО "Азтелеком".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycan Dəmir Yolları"nın sədri özünə müşavir təyin edib

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