Назначен руководитель департамента грузоперевозок АЖД

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) проведены кадровые изменения.
Как сообщает Report, руководство департаментом грузоперевозок АЖД поручено Самиру Газиеву.
Самир Газиев родился в 1982 году. В 2000-2006 годах окончил бакалавриат и магистратуру по специальности "Международные экономические отношения" Азербайджанского Государственного экономического университета, затем, выиграв стипендиальную программу Всемирного банка, получил образование в магистратуре по государственному управлению в Колумбийском Университете США.
Трудовую деятельность начал в 2004 году экономистом в Центральном банке Азербайджана, затем работал на различных должностях в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В 2018 году начал деятельность в АЖД. С 2021 года работал заместителем начальника департамента инфраструктуры.
Отметим, что начальник департамента грузоперевозок Эмиль Ахмедов покинул АЖД для начала нового этапа в карьере.
Эмиль Ахмедов начал свою деятельность в АЖД в 2016 году и внес большой вклад в реализацию многих успешных проектов и развитие организации.