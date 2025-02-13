Назначен руководитель департамента грузоперевозок АЖД

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) проведены кадровые изменения.

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) проведены кадровые изменения.

Как сообщает Report, руководство департаментом грузоперевозок АЖД поручено Самиру Газиеву.

Самир Газиев родился в 1982 году. В 2000-2006 годах окончил бакалавриат и магистратуру по специальности "Международные экономические отношения" Азербайджанского Государственного экономического университета, затем, выиграв стипендиальную программу Всемирного банка, получил образование в магистратуре по государственному управлению в Колумбийском Университете США.

Трудовую деятельность начал в 2004 году экономистом в Центральном банке Азербайджана, затем работал на различных должностях в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В 2018 году начал деятельность в АЖД. С 2021 года работал заместителем начальника департамента инфраструктуры.

Отметим, что начальник департамента грузоперевозок Эмиль Ахмедов покинул АЖД для начала нового этапа в карьере.

Эмиль Ахмедов начал свою деятельность в АЖД в 2016 году и внес большой вклад в реализацию многих успешных проектов и развитие организации.