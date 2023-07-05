Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления

Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления.

Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров.

Согласно приказу, на эту должность назначен Эльмир Рамазанов.

В Госкомитете подтвердили информацию для Report.

Отметим, что Э.Рамазанов родился в 1988 году в Баку. В 2009 году окончил факультет правового регулирования экономики Азербайджанского Государственного Экономического Университета.

В 2022 году поступил на факультет государственного и муниципального управления Академии государственного управления при Президенте Азербайджана.

Трудовую деятельность начал по специальности в Министерстве налогов. С 2012 года работал на различных должностях, начиная с должности инспектора в налоговой системе. В результате он был повышен до заместителя начальника Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы.

Приказом председателя Государственного таможенного комитета от 15 августа 2022 года назначен заместителем начальника Бакинского главного таможенного управления.

Женат, имеет одного ребенка.