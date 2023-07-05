О нас

Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления

Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления.
Инфраструктура
5 июля 2023 г. 20:29
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления

Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров.

Согласно приказу, на эту должность назначен Эльмир Рамазанов.

В Госкомитете подтвердили информацию для Report.

Отметим, что Э.Рамазанов родился в 1988 году в Баку. В 2009 году окончил факультет правового регулирования экономики Азербайджанского Государственного Экономического Университета.

В 2022 году поступил на факультет государственного и муниципального управления Академии государственного управления при Президенте Азербайджана.

Трудовую деятельность начал по специальности в Министерстве налогов. С 2012 года работал на различных должностях, начиная с должности инспектора в налоговой системе. В результате он был повышен до заместителя начальника Главного управления национальных доходов Государственной налоговой службы.

Приказом председателя Государственного таможенного комитета от 15 августа 2022 года назначен заместителем начальника Бакинского главного таможенного управления.

Женат, имеет одного ребенка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yeni rəis təyin olunub

Самое важное

Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi