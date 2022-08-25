Назначен начальник станции "Ходжасан"

Назначен начальник станции с условным названием ”Ходжасан" ЗАО ”Бакинский метрополитен“.

Назначен начальник станции с условным названием ”Ходжасан" ЗАО ”Бакинский метрополитен“.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал председатель акционерного общества Заур Гусейнов.

Согласно приказу, данная должность возложена на Сейфуллу Велиева.

До этого он был начальником станции метро ”Нариман Нариманов". На место С.Велиева пока никто не назначен, и исполнение обязанностей начальника станции метро ”Нариман Нариманов" временно возложено на заместителя начальника.

В бакинском метрополитене подтвердили факт для Report.

Станция "Ходжасан“ относится к фиолетовой линии, одной из 3-х линий метро, и является 4-й по счету станцией на этой линии. Таким образом, количество станций метро увеличивается до 27, из них в настоящее время действуют 26.